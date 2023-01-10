Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Почти 20 рейсов задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны

Почти 20 рейсов задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны Фото: Zakon.kz
10 января в Астане из-за непогоды на прилет задерживаются 13 рейсов, на вылет – 6, сообщает Zakon.kz.

Тем временем в пресс-службе воздушной гавани уточнили, что Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

Причинами задержки рейсов являются метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна.

"В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

В распространяемом сообщении сказано, что пассажиров просят узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропорта о времени вылета и прилета.

4 января сообщалось о задержке 28 рейсов.

10 января в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о том, что теперь авиакомпании обязаны своевременно оповещать пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса.

Читайте также

В 13 областях Казахстана введено временное ограничение движения

Анастасия Московчук
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Кто не сможет платить ЕСП с 2023 года
Казахстан МВД мат штраф арест мелкое хулиганство
За мат в общественном месте будет грозить штраф 69 тыс. тенге или арест на 30 суток
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления