Почти 20 рейсов задерживаются из-за непогоды в аэропорту Астаны

10 января в Астане из-за непогоды на прилет задерживаются 13 рейсов, на вылет – 6, сообщает Zakon.kz.

Тем временем в пресс-службе воздушной гавани уточнили, что Международный аэропорт Астаны работает в штатном режиме.

Причинами задержки рейсов являются метеоусловия и позднее прибытие воздушного судна.

"В аэропорту постоянно ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе". Пресс-служба Международного аэропорта Астаны

В распространяемом сообщении сказано, что пассажиров просят узнавать актуальную информацию в call-центрах, а также в справочной аэропорта о времени вылета и прилета.

4 января сообщалось о задержке 28 рейсов.

10 января в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили о том, что теперь авиакомпании обязаны своевременно оповещать пассажиров по мобильному номеру и электронной почте об изменениях статуса рейса.