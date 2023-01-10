Сильное землетрясение произошло в Индонезии

Сильное глубоководное землетрясение произошло в Индонезии рано утром 10 января. На Танимбарских получили повреждения до 15 зданий, сообщает Zakon.kz.

Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло произошло в море Банда, примерно в 128 километрах к северо-западу от южных Танимбарских островов, говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии.



До 15 зданий на Танимбарских островах, расположенных к востоку от Тимора-Лешти, были повреждены, в том числе одно сильно и три умеренно, остальные повреждения еще оценивают. По крайней мере один человек пострадал.

Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщило, что толчки землетрясения ощущали жители Танимбарских островов в течение 5 секунд, люди выбегали из своих домов на улицы.



Спустя 20 минут зафиксировали подземные толчки силой до 5,5 баллов. Угрозы цунами не было.

Кроме этого, более 2800 человек на севере Австралии почувствовали толчки.