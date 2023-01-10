В Алматы началась приписка граждан к призывным участкам

В местных органах военного управления Алматы началась приписка граждан к призывным участкам. Молодые люди прибыли в местные органы военного управления Алматы для получения приписных удостоверений.

Как отметили в пресс-службе Алматинского гарнизона, всего на воинский учет в 2023 году будут поставлены более 7 тысяч человек.



"Во время проведения приписки уполномоченные лица местных органов военного управления проводят с молодежью беседы, медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе. Призывников, нуждающихся в лечении (медицинском наблюдении), прикрепляют к лечебно-профилактическим организациям". Пресс-служба Алматинского гарнизона





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Также сказано, что в ходе приписных мероприятий проводится агитационная работа по поступлению в военно-учебные заведения Министерства обороны РК.

Среди преимуществ поступления в военно-учебные заведения можно отметить: трудоустройство сразу после выпуска, пакет социальных гарантий, включая компенсацию за аренду жилья и возможность его приобретения.

В пресс-службе пояснили, что юношам, успешно прошедшим процедуру приписки, выдается на руки удостоверение о приписке к призывному участку. Приписка к призывным участкам продлится с января по март 2023 года.