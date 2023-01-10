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Прокурор запросил 20 лет для обвиняемого в убийстве врача Шумкова

Прокурор запросил 20 лет для обвиняемого в убийстве врача Шумкова Фото: Zakon.kz
В Алматы 10 января 2023 года на заседании суда по делу об убийстве врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова прокурор запросил для подсудимого 20 лет лишения свободы в учреждении максимальной безопасности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Потерпевшие считают обвинение неполным из-за исключения пункта о совершении убийства способом, опасным для жизни других людей.

Известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит 4 апреля 2022 года на автостоянке в Алматы. Полиция позже установила, что преступник был пациентом и несколько раз приходил к доктору на прием. О встрече с подсудимым перед убийством врача также рассказал коллега Юрия Шумкова.

22 ноября вдова Шумкова выступила в суде. Она потребовала 105 млн тенге компенсации.

4 января 2023 года на заседании суда подсудимый рассказал, как выстрелил в Юрия Шумкова.

6 января подсудимый признал иски о возмещении морального и материального вреда, которые подали мать и вдова Юрия Шумкова.

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