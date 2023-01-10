Курс доллара продолжил снижение на торгах 10 января

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,84 тенге, снизившись на 0,63 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,11 тенге (-0,05).



Торгов по евро не проводилось. По рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 493,52 тенге, рубля – 6,65 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-467 тенге, евро – по 494-500 тенге, российские рубли – по 6,3-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 10 января.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на ICE Futures снизилась на 0,29% и составила 79,42 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подешевели на 0,21%, до 74,47 долларов за баррель.