Вкладчица, пытавшаяся себя поджечь в Астане, выступила в суде по делу о финпирамиде

Судебное разбирательство по делу трех финансовых пирамид: Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology продолжается. На допрос сегодня вызвали еще несколько потерпевших, которые в деталях рассказали о схеме компании, а также озвучили суммы своих вкладов, сообщает Zakon.kz.

Судебное разбирательство по громкому делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, где одними из 12 подсудимых являются популярные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов, рассматривается в Алмалинском районном суде Алматы в online-режиме. Всех их обвиняют в создании финпирамиды и участии в деятельности ОПГ.

Сегодня, 10 января, в суде продолжили допрос потерпевших. Одна из жертв финпирамиды, Багила Досмаилова, дала показания в суде.

"Я добровольно перечислила 20 млн тенге на счет компании Astex.kz. Мы созвонились с Русланом Буркановым по видеосвязи, по телефону он мне рассказал, что сумма вознаграждения от вклада будет от 7 до 9 процентов, раз в три месяца. Никаких выплат я не успела получить. Спустя некоторое время я долго выбивала у них деньги, хотя бы частично, потому что у меня ипотека, двое детей". Багила Досмаилова

Далее женщина пояснила суду, что подозреваемый, который числился директором компании Mudarabah Capital Руслан Бурканов, говорил, что все дела он вел по канонам Шариата, иными словами, все дела ведутся без обмана и максимально прозрачно.

"Он уверял меня, что все чисто и халяльно, что все проходит без обмана. Он предупредил, что если не будет движений по тендеру, то не будет никаких денежных доходов, а также он пояснил, что такое по практике допускается. Потом я увидела пост в соцсетях о том, что у компании начались проблемы, я созвонилась с ее представителями и там мне сказали, раз я деньги перевела по безналичному расчету, они мне их вернуть не смогут". Багила Досмаилова

При личной встрече с Русланом Буркановым потерпевшая вступила с ним в конфликт. С ее слов, Бурканов делал попытки ударить вкладчицу финпирамиды, выражался нецензурно, вел себя агрессивно. Женщина не отрицает, что тоже вела себя агрессивно в отношении Бурканова, так как была на грани отчаяния и требовала вернуть свои деньги.

Также женщина пояснила суду, что в то время, когда она лежала в больнице после попытки самоподжога, в течение двух месяцев на банковскую карту выплачивались деньги в размере 100 тысяч тенге. Общая сумма переводов достигла всего лишь 200 тыс. тенге.

"В общей сложности мне выплатили примерно полтора миллиона тенге, и других вознаграждений больше не было. Также Руслан Бурканов дал понять, что в случае отсутствия выплат по вкладам есть некая "подушка безопасности", например: квартиры, таунхаусы и другое движимое и недвижимое имущество, что я могу быть спокойна". Багила Досмаилова

Стоит отметить, в апреле прошлого года одна из вкладчиков финансовой пирамиды Багила Досмаилова попыталась совершить самоподжог в центре Астаны у здания МВД Казахстана. На отчаянный поступок женщину толкнуло якобы бездействие госорганов. В разрекламированную финпирамиду она вложила 20 млн тенге.

Следующее судебное разбирательство по делу финансовой пирамиды назначено на 12 января.



9 января в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о трех финансовых пирамидах. На скамье подсудимых 12 человек, в их числе два популярных вайнера, еще двоих фигурантов дела объявили в розыск.