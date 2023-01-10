Во Франции хотят повысить пенсионный возраст
По мнению Борн, пенсионная система будет окончательно реформирована к 2030 году и вопрос о повышении пенсионного возраста является актуальным.
Большинство французов (54%) не поддерживают эту реформу и выступают против повышения пенсионного возраста.
На сегодняшний день минимальная пенсия во Франции для частного застрахованного лица составляет 75% чистой минимальной заработной платы, или около 1015 евро (502 222 тенге) в месяц. Правительство планирует увеличить эту сумму до 85%, или почти 1200 евро в месяц (593 760 тенге), пишет FranceInfo.
26 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год. В Казахстане минимальная зарплата и пенсия выросли с 1 января 2023 года.