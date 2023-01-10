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Никита Михалков впервые вышел на связь после госпитализации

Никита Михалков впервые вышел на связь после госпитализации Фото: Telegram/nikitabsg
Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков впервые вышел на связь после госпитализации и рассказал о состоянии своего здоровья, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале режиссер поблагодарил всех, кто беспокоится о нем.

"Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам... Учитывая количество немыслимой, мало соответствующей действительности информации обо мне в СМИ и соцсетях, достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст – в моем официальном Telegram-канале "Бесогон" (с голубой галочкой)", – написал Никита Михалков.

По его словам, он пока остается в больнице, продолжает проходить обследования и получать необходимое лечение.

О том, что Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии, стало известно 5 января 2023 года. Сначала 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти кинодеятеля в другую больницу с помощью реанимационной бригады. У Никиты Сергеевича диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у Михалкова обычный грипп.

6 января сообщалось, что Никиту Михалкова перевели в реанимацию одной из московских больниц.

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