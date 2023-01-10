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Автор видео об избиении школьницы поделилась новым роликом

Автор видео об избиении школьницы, поделилась новым роликом Фото: polisia.kz
Несовершеннолетняя девушка, снимавшая видео, где ее подруги избивают школьницу, записала новый ролик. На нем она нецензурно выражается и демонстрирует кадры, где с подругами якобы разъезжает на полицейской машине вместе с патрульными. В полиции назвали видео фейком, сообщает Zakon.kz.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В пресс-службе ДП Жетысуской области в ответе на запрос Zakon.kz пояснили, что несовершеннолетняя девушка, фигурирующая на видео, проживает в Алматы, где обучается в одном из учебных заведений.

"Видео в "сторис" для своей страницы девушка скачивала с различных ресурсов о деятельности полиции (гарнизонный развод, полицейский автопарк, доставление знакомых патрульным экипажем и их опрос в участке и т.д.), которые в дальнейшем путем монтажа дополняла видео со своим участием и подруг. Непосредственного участия в конфликте школьниц не приняла, а лишь разместила видео на своей странице". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также в полиции отметили, что за размещение в соцсетях видеообращения с нецензурной бранью девушка будет привлечена к ответственности по ст. 434 КРКоАП ("Мелкое хулиганство"). Ее родители будут наказаны согласно ст. 127 КРКоАП ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

Позже появилось видео с извинениями девушки.


Видео, как девушки избивают школьницу, появилось в соцсетях 9 января 2022 года.

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