В Шымкенте вынесен приговор убийце, возившему труп жены в машине

Мужчину, убившему жену в машине и возившему ее тело по городу, вынесен приговор. Его приговорили к 11 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Родственники погибшей не согласны с приговором, считают его неоправданно мягким и намерены подать апелляционную жалобу, пишет Otyrar.kz.

Трагедия произошла днем 31 августа 2022 года. 50-летний подозреваемый признался, что совершил преступление из ревности, после чего сдался властям.

Ермек и Роза прожили вместе один год. По информации суда, супруг ревновал Розу, и на этой почве они часто ссорились. Из-за этого женщина объявила, что расстается с супругом. После этого муж нанес ей прямо в машине 5 ножевых ударов, а потом несколько часов ездил по Шымкенту с телом.

"Признать Кабылбаева Ермека Саркуловича виновным по части первой статьи 99 УК РК. Погибшей гражданке Пирмановой из-за ревности было нанесено несколько ударов кухонным ножом с правой стороны шеи, передней и задней сторон грудной клетки". Судья Абсаттар Шахидинов

Суд приговорил мужчину к 11 годам заключения. Близкие погибшей с приговором не согласны.



"Мы не согласны с приговором. Наказание должно быть строже. Он поймал ее на улице, посадил в машину и зарезал. Она скончалась у него в машине. А затем еще два часа он ездил с ее телом по городу!" Мама погибшей Назифа Кыстаубаева

У Розы Пирмановой остались две несовершеннолетние дочери. Суд вынес решение возместить близким в качестве морального ущерба 10 млн тенге. Родные погибшей намерены подать апелляционную жалобу.

