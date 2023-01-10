На улицы Алматы вывели 512 снегоуборочных машин
О ситуации на данный момент рассказали в акимате города.
Снегопад в Алматы начался около 12:00. По прогнозу РГП "Казгидромет", снег будет идти до обеда 11 января.
С начала сильного снегопада в городе Алматы в целях предупреждения гололеда 143 пескоразбрасывателя проводят обработку дорог противогололедными материалами. По состоянию на 18:00 использовано 1624 тонны, а также 122 м3 жидкого реагента.
"Продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов. Задействовано 512 ед. спецтехники и 1076 дорожных рабочих. В ночной период планируется выход 460 ед. спецтехники, в том числе 204 ед. подметально-уборочной техники и 360 дорожных рабочих". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы
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Будет организовано по 2 колонны в каждом районе, после чего проведут повторную обработку противогололедными материалами.
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В подрядных предприятиях организована круглосуточная работа по уборке снега.
По прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха ночью и завтра днем 11 января -10…-12 градусов.
Ранее синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы. Согласно прогнозу, снег в южной столице прогнозируется 11 и 12 января. Погода без осадков алматинцев ожидает 12 января.