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Алматы продолжают очищать от снега даже в ночное время

Алматы продолжают очищать от снега даже в ночное время Фото: пресс-служба акимата города Алматы
Коммунальные службы города Алматы продолжат работы по очистке снега в ночное время, сообщает Zakon.kz.

С начала снегопада из города вывезено 530 м3 снега. Высота снежного покрова достигла 8-10 см, в горной местности – до 14 см. В настоящее время на улично-дорожной сети обеспечено безопасное движение автотранспорта, передает пресс-служба акимата города Алматы.

Говорится, что в связи с большим дорожным потоком колонны по сгребанию снега, которые осуществляют движение клином по всей ширине проезжей части, будут работать после уменьшения количества автотранспорта в ночное время.

Будет организовано по две колонны по сгребанию снега в каждом районе, после чего будет произведена повторная обработка противогололедными материалами.


"С начала снегопада в городе Алматы в целях предупреждения гололедных явлений силами 143 пескоразбрасывателей производится обработка дорог противогололедными материалами, которая началась с ночи. Использовано 1827 тонн. В ночной период на улицах города будут работать 460 единиц спецтехники и 360 дорожных рабочих". Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы

По прогнозу РГП "Казгидромет",температура воздуха ночью и завтра днем 11 января -10…-12 градусов.

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