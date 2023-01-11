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Суд по событиям в Каракалпакстане завершил следствие

суд по событиям в Каракалпакстане Фото: пресс-служба Верховного суда Узбекистана
Суд по событиям в Каракалпакстане перешел в завершающую стадию. Завершилось судебное следствие, остались прения сторон, сообщает Zakon.kz.

Судебная коллегия суда Каракалпакстана по уголовным делам 10 января завершила судебное следствие по делу о событиях в Нукусе 1−2 июля, начатое 28 ноября, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

11 января ожидается начало прений.

На судебных заседаниях допросили 115 свидетелей, в том числе 39 обвиняемых по отдельному уголовному делу о нукусских событиях. До конца 2022 года суд допросил еще 180 человек.

Люди вышли на митинг из-за проекта поправок к Конституции, которые исключают пункт о праве на выход Каракалпакстана из состава Узбекистана.

1 июля 2022 года граждане Каракалпакстана устроили шествия по городу Нукусу, после чего собрались на территории центрального дехканского рынка и организовали незаконную демонстрацию.

Позже власти Узбекистана заявили о попытке захвата протестующими органов госуправления. В Каракалпакстане ввели режим ЧП.

Мирзиёев позже обратился к законодательной палате Олий Мажлиса, чтобы нормы о правовом статусе Каракалпакстана остались без изменений.

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