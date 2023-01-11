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Перспективный форвард сборной Казахстана перешел в ФК "Актобе"

Футбол Переход Актобе Фото: Instagram/fcaktobe_official
Футболист сборной Казахстана и клуба "Тараз" Абылайхан Жумабек начнет новый сезон в составе западноказахстанского коллектива "Актобе", сообщает Zakon.kz.

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Уроженец Жамбылской области прошлый сезон играл в "Таразе", забив в майке южан 8 голов в 25 встречах КПЛ. Также в его активе 6 мячей и 2 результативных паса в 8-ми играх Кубка Казахстана, передает пресс-служба ФК "Актобе".

Его родная дружина нынешний сезон начнет в первой лиге казахстанского первенства, а "Актобе" является серебряным призером Чемпионата КПЛ-2022. 

21-летний Абылайхан Жумабек присоединился к актюбинскому клубу на сборах в Турции.

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