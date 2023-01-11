Трасса в Алматинской области стала опасной из-за гололеда

Трасса из Алматы в Конаев из-за гололеда превратилась в одну из самых опасных, несмотря на то, что проезд по автобану платный. Там ежедневно происходят аварии, сообщает Zakon.kz.

По информации "Хабар 24", ежедневно из Алматы в Конаев и обратно проезжают до 10 тыс. машин. Бетон стал катком. Малейшая невнимательность водителя или резкое нажатие на тормоз могут привести к плачевным последствиям.

Водитель Владимир Нефёткин считает, что когда снегопад, нужно вовремя чистить трассу. Почти каждый день он видит аварии.

"В принципе, трасса длинная. То, что дорожные службы не успевают, это да. Хотя бы одну полосу освобождали, намного лучше было бы". Житель Алматинской области Аблимит Алабердыев

В компании "Казавтожол" заверили, что регулярно чистят дорогу от снега, посыпают ее специальными реагентами. На этой трассе задействовано 15 единиц спецтехники.





Начальник отдела Филиала дирекции платных автодорог Тимур Алимов рассказал, что трассу обрабатывают постоянно, но это не всегда нужный эффект, потому-что перепады температуры негативно отражаются на состоянии дорожного покрытия.

Трасса Алматы – Конаев ежегодно приносит больше одного миллиарда тенге. В "Казавтожол" говорят, что деньги идут на ремонт автотрасс, их содержание и закуп техники.