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Смаилов высказался о "тройственном союзе" по газу

Казахстан премьер газ мнение Фото: primeminister.kz
11 января 2023 года в кулуарах правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ответил, есть ли договоренности с Россией и Узбекистаном по созданию "тройственного газового союза", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам премьера, официальных предложений по созданию газового союза Казахстан не получал.

"Мы на настоящий момент официальных предложений по созданию "тройственного газового союза" не получали. Когда получим, тогда и будем рассматривать. Но сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией", – ответил Алихан Смаилов на соответствующий вопрос.

Глава Кабмина добавил, что в настоящее время в правительстве ожидают очередного раунда переговоров с "Газпромом" в ближайшее время.

"Все эти отношения будут строиться на коммерческих и взаимовыгодных условиях".Алихан Смаилов

Он отметил, что вся работа будет продолжена в двустороннем формате.

29 ноября 2022 года пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

После в Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, идея создания "тройственного газового союза" РФ, Казахстана и Узбекистана еще будет оформляться, маршруты поставок энергоносителей в этом регионе чрезвычайно актуальны.

30 ноября в кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра иностранных дел Роман Василенко прокомментировал вопрос, позволит ли "тройственный газовый союз" обходить России санкции за счет Казахстана и Узбекистана.

12 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства заявил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался.

21 декабря замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в кулуарах Мажилиса Парламента РК заявил, что от России поступило предложение о создании газового союза. Он уточнил, что пока Россия озвучила лишь предложение, детали по этому вопросу не обсуждались.

22 декабря Алмас Айдаров рекомендовал не политизировать предложение российской стороны создать с Казахстаном газовый союз. При этом он уточнил, что официального предложения от России пока не поступало.

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