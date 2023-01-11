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Курсы валют на 11 января в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11 января 2023 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 461,84 тенге, евро – 496,2 тенге, рубля – 6,65 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 499,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,5 тенге, продажи – 6,58 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463,5 тенге, продажи – 467 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 490 тенге, продажи – 497 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,6 тенге.

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