В НБА побили рекорд 40-летней давности
Parimatch приготовил для вас Новогодний
Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000
тенге за первое пополнение счета.
"Майами" перебил рекорд, которым ранее владел "Юте Джаз". Прежнее достижение, когда "джазмены" забили 39 из 39 возможных, было зафиксировано 7 декабря 1982 года в поединке против "Портленд Трейл Блэйзерс".
Лидер "Майами Хит" Джимми Батлер забросил 23 очка из 23-х со штрафной линии. Он идет на втором месте в истории НБА по количеству точных штрафных без промаха в одной игре. А рекордсменами здесь являются двое: Джеймс Харден и Дирк Новицки, их показатели – 24 из 24-х очков.
Штрафной в баскетболе – бросок, выполняемый игроком после нарушения на нем правил. Это возможность игрока набрать одно, два или три очка броском в корзину без помех соперника из-за линии штрафного и внутри полукруга.