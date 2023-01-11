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В НБА побили рекорд 40-летней давности

Баскетбол Рекорд НБА Фото: Instagram/miamiheat
Игроки "Майами Хит" зафиксировали новое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации, которое было установлено еще в прошлом веке. Они реализовали 40 из 40 очков с линии штрафных в противостоянии с "Оклахомой", что в итоге принесло им успех со счетом 112:111, сообщает Zakon.kz.

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"Майами" перебил рекорд, которым ранее владел "Юте Джаз". Прежнее достижение, когда "джазмены" забили 39 из 39 возможных, было зафиксировано 7 декабря 1982 года в поединке против "Портленд Трейл Блэйзерс".

Лидер "Майами Хит" Джимми Батлер забросил 23 очка из 23-х со штрафной линии. Он идет на втором месте в истории НБА по количеству точных штрафных без промаха в одной игре. А рекордсменами здесь являются двое: Джеймс Харден и Дирк Новицки, их показатели – 24 из 24-х очков.

Штрафной в баскетболе – бросок, выполняемый игроком после нарушения на нем правил. Это возможность игрока набрать одно, два или три очка броском в корзину без помех соперника из-за линии штрафного и внутри полукруга.


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