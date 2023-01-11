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Канат Тумыш стал замминистра иностранных дел

Канат Тумыш стал замминистра иностранных дел Фото: пресс-служба МИД РК
11 января Касым-Жомарт Токаев назначил Каната Тумыша заместителем министра иностранных дел Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан", – говорится в официальном сообщении.

Также сообщается, что указом президента Канат Тумыш освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Южно-Африканской Республике.

Ранее должность заместителя министра иностранных дел занимал Адиль Турсунов. Указом Касым-Жомарта Токаева он назначен Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Королевстве Норвегия.

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