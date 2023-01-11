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Посол Константин Жигалов освобожден от нескольких должностей

Посол Константин Жигалов освобожден от нескольких должностей Фото: Facebook/KazakhstanMFA
Указом главы государства 11 января посол Константин Жигалов освобожден от нескольких должностей, сообщает Zakon.kz.


"Жигалов Константин Васильевич освобожден от должностей Чрезвычайного и полномочного посла РК в Королевстве Испания, Чрезвычайного и полномочного посла РК в Княжестве Андорра, постоянного представителя РК при Всемирной туристской организации по совместительству", – говорится в указе. 

Данные должности он занимал с 2018 года. 

Константин Жигалов родился 16 мая 1959 года в Семипалатинске. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1981 году, по специальности – историк. 

Жигалов начал свою трудовую деятельность с преподавателя Казахского государственного университета. В разные годы был помощником президента.  В начале 90-х был заместителем министра иностранных дел РК. Также был заведующим международным отделом Аппарата Президента РК. 

В 1996-2000 годах был советником-посланником посольства РК в Великобритании. 

Также являлся Чрезвычайным и полномочным послом РК в Канаде, Кубе, Доминиканской Республике, Ямайке, Польше, Бельгии, Люксембурге,  Нидерландах. Был главой представительства РК при Европейском союзе и в Организации Североатлантического Договора (НАТО) по совместительству.

В 2009-2012 годах был национальным координатором по вопросам взаимодействия с Европейским союзом.

11 января 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил послов Казахстана в трех странах – Испании, ЮАР и Норвегии. 

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