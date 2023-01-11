В Казахстане планируют усилить ответственность за препятствие деятельности журналиста

МИОР РК разработал консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается усилить ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Как поясняют в МИОР, сейчас такая норма отсутствует.

Между тем правоприменительная практика показывает, что за последние 5 лет по статье 158 Уголовного кодекса РК (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста путем принуждения его к распространению либо отказу от распространения информации, а равно путем создания условий, препятствующих выполнению журналистом законной профессиональной деятельности либо полностью лишающих его этой возможности) зарегистрировано всего 9 фактов досудебного расследования. Что в первую очередь показывает необходимость дополнительного введения административной ответственности.

В связи с чем предлагается добавить в Административный кодекс норму, предусматривающую ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

Эта норма будет реализована путем переноса части первой статьи 158 Уголовного кодекса РК в Кодекс "Об административных правонарушениях РК".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 31 января.

Министерство информации и общественного развития разработало также проект закона "О масс-медиа" и концепцию к нему.

Закон регулирует общественные отношения в области средств массовой информации, устанавливает права и обязанности субъектов телерадиовещания и государственные гарантии свободы средств массовой информации в соответствии с Конституцией РК.



