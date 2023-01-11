Трое мужчин хотели устроить разборки с женщиной на дороге в Алматы

В Казнете распространяют видео с инцидентом на одной из дорог в Алматы. На кадрах из машины, остановившейся посередине дороги, выходят трое мужчин и направляются к водителю для выяснения отношений. В полиции отреагировали и отметили, что проводят комплекс мероприятий, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео рассказана предыстория. По словам автора поста, ее подруга с маленькой дочкой "двигались в правом ряду, когда Nexia, обогнав, заставила остановиться".

"Из машины вышли трое мужчин и направились к ней. Они пытались открыть дверь, кричали и били по машине со словами: "Выходи! Давай разберемся!" Причиной такого поведения стала маленькая скорость, с которой направлялась автоледи", – говорится в публикации.

Тем временем в полиции города заявили, что женщина все же обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители заверили, что фигуранты будут установлены.

"В настоящее время Управлением полиции Бостандыкского района проводится комплекс мероприятий, в результате чего фигуранты будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РК". Пресс-служба ДП Алматы

11 января сообщалась о ДТП, когда Nissan улетел в арык в Алматы и увлек за собой припаркованные машины.