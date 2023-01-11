Роботов для детей с аутизмом и людей с деменцией хотят отправить на Марс

Ученые из Японии хотят проверить, смогут ли роботы-тюлени снять стресс у астронавтов при полете на Марс, сообщает Zakon.kz.

Япония может однажды запустить в космос милых роботов-тюленей, чтобы проверить, смогут ли эти управляемые искусственным интеллектом машины снять стресс у астронавтов и составить им компанию во время полета на Марс, сообщает South China Morning Post.



В ноябре 2022 года экипаж из шести человек прошел двухнедельную имитацию полета на Марс на американской станции Mars Desert Research Station.

Будущие астронавты проводили учения по оказанию первой помощи, выращивали собственную пищу и имитировали извлечение камней и грунта с Марса. Они также испытали Паро – терапевтического робота с искусственным интеллектом в виде детеныша гренландского тюленя.

Разработанный Таканори Шибатой, исследователем из Национального института передовой промышленной науки и технологии в Токио, робот доказал свою эффективность в качестве терапевтического инструмента с момента его выпуска в 1998 году.



Роботы доказали свою эффективность в успокоении пациентов с деменцией. Искусственный интеллект реагирует на прикосновения, запоминает лица, учится и повторяет действия, которые вызывают благоприятную реакцию у пациента.

Они также доказали свою эффективность в снижении тревожности у детей с аутизмом.

Сообщается, что роботы обходятся дешевле настоящих домашних животных, которым еще и требуются пища и время для подготовки для работы с пациентами.

Отмечается, что полет на Марс может продлиться шесть месяцев, а работы на планете – два года.

"Поэтому экипаж в миссии на Марсе будет очень изолирован, и четыре человека будут находиться в очень ограниченном пространстве. В дополнение к изоляции будет стресс в их отношениях с другими людьми. Паро сможет улучшить состояние психического здоровья астронавтов". Таканори Шибата

За астронавтами, принявшими участие в ноябрьских симуляциях, велось наблюдение, пока они взаимодействовали с роботом. Результаты будут сравниваться с результатами контрольной группы, чтобы определить влияние на уровень стресса.



Ожидается, что Японское агентство аэрокосмических исследований отправит свою миссию по исследованию марсианских лун к двум лунам планеты в 2024 году, а возвращение зондов запланировано на 2029 год. На основе полученных данных планируется отправить пилотируемую миссию в 2030-х годах.