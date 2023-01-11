Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Рыбакина завоевала путевку в полуфинал парного турнира в Аделаиде

Теннис Полуфинал Австралия Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина сумела пробиться в полуфинал парных игр на турнире Adelaide International 2 с призовым фондом 780 637 долларов, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие спортивные события и получайте бонус до 150 000 тенге за первое пополнение счета. 

Помогает Елене на кортах Австралии российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, с которой они в четвертьфинале этих соревнований обыграли Николь Меличар (США) и Саманту Стосур (Австралия) со счетом 6:3, 6:3.

Теперь казахстанско-российскому дуэту светит финал, но для этого Павлюченкова и Рыбакина должны переиграть в полуфинале украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии. Соперницы являются одними из фавориток турнира, получив третий номер посева. 

Читайте также

Юлия Путинцева вошла в список 8 лучших теннисисток турнира Hobart International

Игрок "Барыса" дважды попал в топ-10 КХЛ по силе ударов

Как отмечают день "Спасибо" в Казахстане

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления