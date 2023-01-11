Рыбакина завоевала путевку в полуфинал парного турнира в Аделаиде

Первая ракетка Казахстана среди женщин Елена Рыбакина сумела пробиться в полуфинал парных игр на турнире Adelaide International 2 с призовым фондом 780 637 долларов, сообщает Zakon.kz.

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Помогает Елене на кортах Австралии российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, с которой они в четвертьфинале этих соревнований обыграли Николь Меличар (США) и Саманту Стосур (Австралия) со счетом 6:3, 6:3.

Теперь казахстанско-российскому дуэту светит финал, но для этого Павлюченкова и Рыбакина должны переиграть в полуфинале украинку Людмилу Киченок и Елену Остапенко из Латвии. Соперницы являются одними из фавориток турнира, получив третий номер посева.