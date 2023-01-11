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Как отмечают день "Спасибо" в Казахстане

Как отмечают день "Спасибо" в Казахстане Фото: Parimatch
Международный день "Спасибо" ежегодно отмечается 11 января. В этот день мы выражаем нашу благодарность тем, кто каким-то образом сделал нашу жизнь лучше.

Мы часто забываем сказать "спасибо", потому что принимаем это как должное или предполагаем, что другие знают, что мы чувствуем. Этот день был учрежден для того, чтобы признать важность благодарности.

Начиная с древних времен, люди писали друг другу письма. Египтяне использовали листы папируса, а китайцы – бумагу. Они отправляли сообщения друзьям, например, поздравления или пожелания удачи в новом году. Считается, что слово "благодарить" возникло между 450 и 1100 годами нашей эры. Оно берет исток у древнеанглийского существительного, означающего "мысль". В Средние века оно превратилось в "добрую мысль или чувство, проявляемое по отношению к кому-либо за одолжение или услуги".

Международный день благодарности не имеет общепризнанной истории, происхождения или инициатора. Какова бы ни была причина, выражение благодарности должно быть оценено. Одна-единственная фраза может заставить окружающих вас людей чувствовать себя более комфортно и счастливо.

В Казахстане день "спасибо" не отмечают, но Parimatch решил начать новую традицию и поблагодарить всех соотечественников за год невероятных спортивных достижений. Прошедший 2022 был очень богатым на спортивные события. Вся страна наблюдала за достижениями казахстанцев на мировой арене – триумфом Елены Рыбакиной, трилогией Геннадия Головкина, чемпионством киберспортивной команды Titan Gaming. А конец года порадовал футбольных болельщиков невероятным Чемпионатом мира в Катаре.

В честь этого Parimatch инициировал акцию Новогодний Рахмет. Цель кампании – поблагодарить пользователей продукта Parimatch, клиентов, подписчиков социальных сетей, а также партнеров и амбассадоров. В рамках акции все клиенты могли принять участие в розыгрыше двух путевок на двоих в Лондон, включающие перелет, проживание и самое главное – посещение домашних матчей футбольных клубов "Лестер" и "Челси".

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Анастасия Московчук
Казахстан
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