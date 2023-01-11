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Доллар немного подорожал на торгах 11 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 462,20 тенге, поднявшись на 0,31 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 68,10 тенге (-0,01).

Торгов по евро не проводилось. По рублю не завершились. Курс евро установлен Нацбанком в 496,2 тенге, рубля – 6,65 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462,5-466 тенге, евро – по 493-498 тенге, российские рубли – по 6,35-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 января.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent понизились на 0,9% и составили 79,35 доллара за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,1%, до 74,33 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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