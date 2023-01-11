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Казахстанским спасателям планируют повысить зарплаты

Казахстанским спасателям планируют поднять зарплату Фото: Zakon.kz
МЧС подготовило дополнение в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается доплачивать спасателям и другим работникам, выполняющим функции спасателя за работу, связанную с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни в размере 70% от должностного оклада.


Как отмечают в МЧС, условия, в которых работают спасатели, являются экстремальными, их повседневная работа сопряжена с вредными производственными факторами и постоянным риском для жизни и здоровья, тяжелыми физическими и психоэмоциональными нагрузками.

Проводимое государством поэтапное повышение зарплат гражданским служащим не поспевает за ростом цен на приобретение жилья, товары, коммунальные услуги и арендную плату за жилье, заработная плата несоизмерима с риском и условиями тяжелой и опасной службы, говорится в обосновании.

В случае принятия поправок новая норма начнет действовать с 1 января 2023 года.

Как следует из пояснительной записки, данная доплата затронет 7,8% от общего лимита численности МЧС.

К ним относятся:

  • спасатели служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ;
  • спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда;
  • спасатели ТМСП;
  • главные инженеры, инженеры, наблюдатели, диспетчера и т.д.
  • ГУ "Казселезащита".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 25 января.

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