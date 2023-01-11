Синоптики предупредили казахстанцев об очень сильном морозе

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 12 января 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторых областях страны ожидается очень сильный мороз, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики сохраняется морозная погода без осадков.

"Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областей ожидается очень сильный мороз (30-33 градуса), на востоке Карагандинской, Улытауской областей – очень сильный мороз (-40 градусов), на северо-востоке Мангистауской области сохраняется сильный мороз (20-24 градуса), в Жамбылской области ожидается сильный мороз (30-33 градуса)", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на юго-востоке, востоке, севере страны пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью, на юго-востоке ожидается туман.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента 12 января:

в Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -27...-29°С, днем -17...-19°С;

в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С;

в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -24...-26°С, днем -10...-12°С.

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Ранее сообщалось, что в Алматы учащихся 0, 1-11 (12) классов и студентов I, II курсов колледжей переводят на дистанционку 12-13 января 2023 года. В городском управлении образования объяснили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.