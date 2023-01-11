Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики предупредили казахстанцев об очень сильном морозе

Синоптики предупредили казахстанцев об очень сильном морозе Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 12 января 2023 года. Согласно прогнозу, в некоторых областях страны ожидается очень сильный мороз, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части территории республики сохраняется морозная погода без осадков.

"Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской и Жетысуской областей ожидается очень сильный мороз (30-33 градуса), на востоке Карагандинской, Улытауской областей – очень сильный мороз (-40 градусов), на северо-востоке Мангистауской области сохраняется сильный мороз (20-24 градуса), в Жамбылской области ожидается сильный мороз (30-33 градуса)", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на юго-востоке, востоке, севере страны пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью, на юго-востоке ожидается туман.

Также синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента 12 января:

  • в Астане – переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -27...-29°С, днем -17...-19°С;
  • в Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -21...-23°С, днем -15...-17°С;
  • в Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -24...-26°С, днем -10...-12°С.

Новость по теме

Мороз усилится на юге Казахстана

Ранее сообщалось, что в Алматы учащихся 0, 1-11 (12) классов и студентов I, II курсов колледжей переводят на дистанционку 12-13 января 2023 года. В городском управлении образования объяснили, что это связано с неблагоприятными погодными условиями.

Читайте также

Неисправный "Союз-22" вернется на Землю без космонавтов

Сильный мороз, туман и шквал ожидаются в шести областях Казахстана

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
С 12 января в Казахстане запретят страховать иностранные машины
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
АФМ объявило вознаграждение за помощь в розыске ОПГ Коспаева
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Синоптики рассказали, когда прекратится снегопад в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления