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В двух популярных британских газетах планируют уволить 200 сотрудников

увольнение журналистов Фото: pixabay
Британский издательский дом Rich, выпускающий газеты Mirror и Express и владеющий сотнями региональных изданий, заявил о планах сократить 200 сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, решение связано с сильным падением доходов от рекламы в 4 квартале. Несмотря на новогодние праздники, черную пятницу и чемпионат мира по футболу, количество печатной рекламы упало на 20%, а цифровой – на 6%. Из-за этого издательство начало кампанию по сокращению расходов на 30 млн фунтов стерлингов (около 36,3 млн долларов по текущему курсу). Руководство Rich считает, что эта мера поможет перейти на диджитал формат, курс на который держит компания.

"Мы также наблюдаем продолжающееся влияние макроэкономической покупательской неопределенности, которая приводит к замедлению рыночного спроса на рекламу", – добавили представители издательства.

Также сообщается, что в августе 2022 года более 1000 журналистов издательского дома выходили на забастовку из-за низкого уровня зарплаты. Однако тогда руководство пошло им навстречу, пересмотрев условия выплат сотрудникам.

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Елена Беляева
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