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О незаконных пластических операциях на дому рассказала депутат Мажилиса

Казахстан депутат Мажилис косметология пластические операции Минздрав Фото: Zakon.kz
В запросе на имя министра здравоохранения Ажар Гиният депутат Мажилиса Гульдара Нурумова потребовала ввести единый контроль в сфере услуг дерматокосметологов в медицинских и немедицинских учреждениях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Озвучивая депутатский запрос, Гульдара Нурумова обратила внимание на то, что казахстанцы стали значительно чаще жаловаться на некачественные услуги дерматокосметологов. Только за 2022 год число таких обращений в Комитет медико-фармацевтического контроля выросло в три раза.


"Подавляющее большинство медицинских косметологических услуг в Казахстане выполняется нелицензированным немедицинским персоналом в обычных салонах красоты, сомнительных кабинетах или вообще на дому. В таких условиях проводятся специальные процедуры, такие как мезотерапия, плазмолифтинг, вживление мезонитей и даже пластические операции". Гульдара Нурумова

По ее словам, манипуляции, затрагивающие сосуды, нервы, мышцы и связки, если их проводит человек без медицинского образования, могут привести к тяжелым осложнениям или летальному исходу.

Группа депутатов, подписавшихся под запросом на имя главы Минздрава, требует ввести единый контроль оказания лечебно-дерматокосметологических услуг в медицинских и немедицинских учреждениях.

Анастасия Прилепская
Мажилис Парламента РК Минздрав РК Казахстан
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