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В Актюбинской области на трассе застряли два автобуса с 71 пассажиром

пассажиры, ЧП, трасса, спасатели Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Актюбинской области один автобус застрял на трассе Самара – Шымкент в 20 км от Иргизского района, а второй – в 2 км от поселка Карабутак, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба ДЧС региона, в автобусе находились 40 пассажиров, из которых трое граждан Казахстана и 38 граждан Узбекистана. 


спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


"Из-за плохой погоды, в связи с перекрытием дороги, все пассажиры были размещены в средней школе села Иргиз. В тот же день поступила информация о том, что в Айтекебийском районе на 968 км трассы Самара – Шымкент, в 2 км от поселка Карабутак также понадобилась помощь пассажирскому автобусу. Всего в автобусе находился 31 гражданин Узбекистана. Их разметили в мечети села Карабутак", – говорится в сообщении.


мечеть

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


Спасатели рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

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