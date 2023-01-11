В Актюбинской области на трассе застряли два автобуса с 71 пассажиром

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В Актюбинской области один автобус застрял на трассе Самара – Шымкент в 20 км от Иргизского района, а второй – в 2 км от поселка Карабутак, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет пресс-служба ДЧС региона, в автобусе находились 40 пассажиров, из которых трое граждан Казахстана и 38 граждан Узбекистана.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

"Из-за плохой погоды, в связи с перекрытием дороги, все пассажиры были размещены в средней школе села Иргиз. В тот же день поступила информация о том, что в Айтекебийском районе на 968 км трассы Самара – Шымкент, в 2 км от поселка Карабутак также понадобилась помощь пассажирскому автобусу. Всего в автобусе находился 31 гражданин Узбекистана. Их разметили в мечети села Карабутак", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Спасатели рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах. Читайте также Наркотрафик на 41 млн тенге выявили в Костанайской области Информацию о треснувшем мосте прокомментировали в акимате Астаны Водителя белой Lada, рассекающего по встречке в Алматы, наказали

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