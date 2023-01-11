В Алматинской области и ВКО из-за непогоды закрыты три автодороги

В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях с 20:00 из-за непогоды закрыты три автодороги, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Алматинской области в связи с плохой видимостью закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах:

Кокпек-Кеген-Тюп, 0-72 км, от поселка Кокпек до поселка Кеген;



Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос, 130-230 км, от поселка Байсеит до поселка Чунджа.

В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыт для всех видов транспорта участок дороги Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи, 6-166 км, от села Ушановское до города Алтай.

"Для очистки автодорог задействовано 420 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 540 человек". "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в 6 регионах Казахстана на 12 января объявлено штормовое предупреждение.