Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматинской области и ВКО из-за непогоды закрыты три автодороги

трасса, зима Фото: "КазАвтоЖол"
В Алматинской и Восточно-Казахстанской областях с 20:00 из-за непогоды закрыты три автодороги, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Алматинской области в связи с плохой видимостью закрыто движение для всех видов транспорта на автодорогах:

  • Кокпек-Кеген-Тюп, 0-72 км, от поселка Кокпек до поселка Кеген;
  • Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос, 130-230 км, от поселка Байсеит до поселка Чунджа.

В ВКО из-за угрозы схода лавин закрыт для всех видов транспорта участок дороги Усть-Каменогорск-Алтай-Большой Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи, 6-166 км, от села Ушановское до города Алтай.

"Для очистки автодорог задействовано 420 единиц дорожно-эксплуатационной техники и свыше 540 человек"."КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что в 6 регионах Казахстана на 12 января объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

Казахстан и Китай будут помогать друг другу в спасении людей при авиакатастрофах

Трейлер юбилейной версии "Титаника" появился в Сети

Законопроект по вопросам развития квазигосударственного сектора разработали в Казахстане

Елена Беляева
Алматинская область Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления