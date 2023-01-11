Интенсивные тренировки ускоряют прогрессирование атеросклероза, заявили ученые

Ученые из Университета Радбауд выяснили, что интенсивные физические нагрузки в профессиональном спорте связаны с кальцификацией коронарных артерий – признаком атеросклеротических бляшек и высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Circulation, спортсмены-любители имеют более высокий уровень коронарного атеросклероза по сравнению с менее активными здоровыми людьми. В новом исследовании приняли участие 284 мужчины среднего и старшего возраста старше 45 лет. Средний период наблюдения между измерениями уровня кальцификации коронарных артерий с помощью компьютерной томографии составил 6,3 года.

Уточняется, что интенсивность упражнений, но не их количество, было связано с прогрессированием коронарного атеросклероза. Ученые предполагают, что более интенсивные упражнения сильнее повышают уровень катехоламинов, что может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Из-за этого возникает турбулентный кровоток, что ускоряет прогрессирование атеросклероза.