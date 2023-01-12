На 56-ом году жизни умерла немецкая актриса и супермодель 90-х Татьяна Патитц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Vogue, звезда подиума начинала карьеру с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Ее называли символом европейского шика.

"Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность", – отметил редактор журнала.

Патитц родилась в немецком Гамбурге, затем с семьей переехала на юг Швеции, где в 17 лет приняла участие в стокгольмском конкурсе элитных моделей, заняв в нем третье место.

Позже она переехала в Калифорнию, где работала с такими известными фотографами, как Питер Линдберг, Херб Ритц и Патрик Демаршелье.

Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов, отмечает издание.

Причина смерти не уточняется.