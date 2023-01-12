Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Умерла немецкая актриса и супермодель 90-х

модель Фото: Instagram/tatjanapatitz
На 56-ом году жизни умерла немецкая актриса и супермодель 90-х Татьяна Патитц, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Vogue, звезда подиума начинала карьеру с такими иконами стиля, как Кристи Тарлингтон, Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс. Ее называли символом европейского шика.

"Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстники, но более загадочной, более взрослой, более недосягаемой – и в этом была своя привлекательность", – отметил редактор журнала.

Патитц родилась в немецком Гамбурге, затем с семьей переехала на юг Швеции, где в 17 лет приняла участие в стокгольмском конкурсе элитных моделей, заняв в нем третье место.

Позже она переехала в Калифорнию, где работала с такими известными фотографами, как Питер Линдберг, Херб Ритц и Патрик Демаршелье.

Патитц до последних дней оставалась в превосходной форме, продолжала выходить на подиум и сниматься для ведущих глянцевых журналов, отмечает издание.

Причина смерти не уточняется.

Читайте также

Легендарный рок-гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет

"Мисс Вселенную 2021" затравили за набор веса

Елена Беляева
Германия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления