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Как обезопасить кожу от обморожения

мороз, совет, врач Фото: pixabay
Врач-дерматолог Татьяна Егорова подсказала несколько эффективных способов защиты кожи от негативного воздействия мороза, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что защитить наиболее уязвимые зимой лицо и руки от обморожения помогут несколько слоев одежды, благодаря которым тело будет медленнее терять тепло. По ее словам, в морозы необходимо обязательно надевать перчатки или варежки, шапку и капюшон при каждом выходе на улицу.

Помимо этого, Егорова рекомендовала избегать встречного ветра, чтобы не допустить обветривания и раздражения кожи. По ее словам, в ненастье по возможности стоит закрывать лицо при помощи капюшона.

"Капюшон обязательно должен быть объемным, чтобы надежно защищать лицо от ветра. Также медицинские маски хорошо справятся с этой задачей", – отметила дерматолог.

Если обморожения все же избежать не удалось, а обратиться в больницу нет возможности, Егорова советует аккуратно и медленно отогреть поврежденные участки кожи при помощи сухого тепла. Для этих целей подойдет, например, нагретое на батарее полотенце. При этом использовать для этих целей горячую воду, идти в баню или сауну строго запрещено.

В случае, если через полчаса после проделанных манипуляций чувствительность в пораженных участках кожи не вернется, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, предупредила Егорова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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