В США нашли еще один пакет секретных бумаг Байдена

В Белом доме недавно сообщили, что в офисе Байдена было обнаружено "небольшое количество" секретных документов. А сейчас найден новый пакет секретов, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBS News, материалы были обнаружены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы. Источник уточнил, что с ноября, после обнаружения документов с секретной маркировкой в ​​его бывшем офисе, помощники Байдена искали любые дополнительные секретные материалы.

Ранее Джо Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов. Об обнаружении в офисе действующего президента США около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.