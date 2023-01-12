Сколько смертей от коронавируса насчитали в ВОЗ с начала этого года

В еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения сообщается о 11 тыс. человек, которые скончались от коронавируса с начала 2023 года, сообщает Zakon.kz.

"Во всем мире за неделю со 2 по 8 января 2023 года было зарегистрировано почти 2,9 миллиона новых случаев заболевания и более 11 тысяч смертей от коронавируса», – отмечается в отчете.



Как сообщает РИА Новости, в организации добавили, что эти данные свидетельствуют о сокращении еженедельных случаев заболевания и смертей на 9% и 12% соответственно.



По состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зафиксировано свыше 659 млн подтвержденных случаев и более 6,6 млн смертей.

