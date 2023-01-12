В Шымкенте водители такси начали возить пассажиров в мороз бесплатно

Шымкентцы оказались самыми отзывчивыми и предприимчивыми. В городе запустили челлендж – таксисты помогают жителям, не привыкшим к холодам, доехать до работы или до дома бесплатно, сообщает Zakon.kz.

За несколько дней, как сообщает Otyrar.kz, водитель такси Нариман и его друзья подвезли десятки человек. Так они помогают тем, кто оказался в сложной ситуации на улице.

"Самое главное – помогать людям, для шымкентцев зима выдалась суровая. Нужно помогать людям. Я помогаю в основном как придется, если денег нет, вожу бесплатно, я в ущерб не уйду, это добрые дела, каждому, кто помог, воздастся еще больше". Водитель такси Нариман Ахметов

Между тем синоптики предупреждают, что в Шымкенте столбики термометров могут опуститься до 26 градусов ниже нуля.