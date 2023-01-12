"Мисс Вселенную 2021" затравили за набор веса

Харнааз Сандху, которая в 2021 году победила в конкурсе "Мисс Вселенная", стала объектом многочисленных насмешек из-за того, что после конкурса немного отъелась и поправилась, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, которые приводит Росбалт, поправляться она начала после того, когда попыталась отдохнуть от изнурительных конкурсных тренировок и напряженного ритма соревнований.

Если в 2021 году зрители восхищались точеными формами 21-летней студентки из Индии, которой удалось обойти 79 конкуренток и получить титул самой красивой девушки мира, то вскоре они стали корить Сандху за излишний вес.

"Надо мной издевались за то, что я набрала вес. Дело не в том, как ты выглядишь, а в том, кто ты внутри, как ты относишься к людям и во что веришь". Харнааз Сандху

Ближайшее появление на публике Харнааз Сандху должно состояться при передаче короны на финале конкурса "Мисс Вселенная-2022". Она не исключает, что ее внешность может вновь стать предметом критики недоброжелателей, однако не намерена принимать это близко к сердцу.