Рыбакина сыграет за титул парного турнира в Аделаиде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой вышли в финал парных соревнований в Аделаиде (Австралия), сообщает Zakon.kz.

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13 января казахстано-российский тандем поборется за титул турнира категории WTA 500 Adelaide International 2 в парном разряде. До этого Елена и Анастасия в полуфинале данных состязаний в двух сетах обыграли Людмилу Киченок (Украина) и Елену Остапенко (Латвия) – 6:4, 7:5.

Соперницы по финалу пока не определились, они в данное время начали свой поединок. Во втором полуфинале турнира в Аделиаде встречаются Колодезова/Вондроушова (Чехия) – Стефани (Бразилия)/Таунсенд (США).