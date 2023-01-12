На юге Казахстана боятся наводнений из-за переполненного Шардаринского водохранилища

Угроза подтопления нависла над 22 населенными пунктами на юге Казахстана. Специалисты бьют тревогу, опасаясь преждевременного наполнения Шардаринского водохранилища, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", в водохранилище сейчас сбрасывают чуть больше 900 кубометров воды в секунду, специалисты предлагают принять меры и направить воду в Сырдарью.

Местные власти направили письмо в Министерство экологии и природных ресурсов, в котором обозначили ряд предложений. Также озвучена необходимость создания штаба на уровне правительства.

"В Шардаринском водохранилище в прошлом году в это время было 2 млрд 200 кубометров воды. Сейчас на 100 процентов больше этого объема. Поэтому, мне кажется, нужно постепенно сбрасывать воду в сторону Кызылординской области. На территорию Кызылординской области ежесекундно поступает по 630 кубометров воды. Ее направляют в старые каналы, которые не получали подпитки последние пять лет. В целом живительная влага добралась уже до большей части мелких и крупных озер региона". Руководитель областного филиала РГП "Казгидромет" Маханбет Жазыхбаев

По словам руководителя отдела областного филиала РГП "Казводхоз" Айдоса Асанбаева, сейчас через 11 каналов, находящихся в республиканской собственности, в Кызылординский гидроузел поступает вода. А также из-за подъема уровня в реке Сырдарья живительной влагой наполняется система озер Кумискеткен, Булактыколь и водоемы, которые находятся возле сельского округа Жуантобе Шиелийского района. Вода также поступает и на пастбища. Земледельцы рассчитывают на то, что сена в этом году будет много. А в северную часть Аральского моря с начала года направлено 100 миллионов кубометров воды. Сейчас на некоторых участках реки Сырдарья толщина льда около 30 сантиметров. Из-за этого поток замедляется. И это не исключает рисков.

"Так как прибывает по 620-630 кубов, это очень много для зимнего периода. Потому что пропускная способность подо льдом реки составляет в среднем около 500 кубометров. Кроме того, на Сырдарье есть Кызылординский, Айтекский, Казалинский гидроузлы". Руководитель Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Сеилбек Нурымбетов

В зависимости от объема поступающей воды Департаментом по ЧС, водохозяйственными учреждениями совместно с акиматами ведется ежедневный мониторинг, назначено дежурство. Ожидается, что поток воды, поступающей на территорию области, будет еще увеличиваться. Поэтому свыше 100 специалистов сейчас занимаются усиленным контролем обстановки.



