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Легендарный рок-гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет

Джефф Бек умер Фото: Twitter/jeffbeckmusic
Музыкант стал известным благодаря группе Yardbirds, а затем возглавил группу Jeff Beck, сообщает Zakon.kz.

О кончине Джеффа Бека сообщается на его странице в Twitter.

"После внезапного заражения бактериальным менингитом он мирно ушел из жизни вчера. Его семья просит о конфиденциальности, пока они переживают эту огромную потерю".

Бек недавно закончил совместный альбом с Джонни Деппом под названием "18", в который вошли кавер-версии некоторых музыкальных икон, включая Beach Boys, Marvin Gaye, Killing Joke и The Velvet Underground.

За свою карьеру он получил семь премий "Грэмми". Он также получил восьмую премию "Грэмми" за участие в проекте Херби Хэнкока "The Imagine Project".

Издание Variety назвало Бека одним из "самых инновационных и, безусловно, самых непредсказуемых гитарных героев 60-х годов".

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