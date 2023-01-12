В Австралии воры попытались ограбить дом боксера-тяжеловеса

Злоумышленников встретил крузервейтер Кейси Касвелл. Два грабителя, заметив тяжеловеса, сбежали с места возможного преступления, сообщает Zakon.kz.

Двое неизвестных в капюшонах попытались ограбить дом в районе Голд-Кост. Они осматривали придомовую территорию австралийского боксера Кейси Касвелла.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как профессиональный боец выбежал из дома и погнался за подростками.

Боксер рассказал 7NEWS, что как только он получил сигнал на свой телефон от камер наблюдения, он понял, что должен защитить свою семью – двоих дочерей и беременную жену.





"У меня две маленькие девочки, и эти парни, ворвавшиеся сюда, могли нанести детям травму на многие годы вперед. Поэтому, как только я увидел их, я захотел разобраться с ними". Кейси Касвелл

Сообщается, что никаких заявлений в полицию по этому инциденту не поступало.

