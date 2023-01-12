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В Австралии воры попытались ограбить дом боксера-тяжеловеса

австралийский боксер-круизвейтер Кейси Касвелл Фото: Instagram/caseycaswell
Злоумышленников встретил крузервейтер Кейси Касвелл. Два грабителя, заметив тяжеловеса, сбежали с места возможного преступления, сообщает Zakon.kz.

Двое неизвестных в капюшонах попытались ограбить дом в районе Голд-Кост. Они осматривали придомовую территорию австралийского боксера Кейси Касвелла.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как профессиональный боец выбежал из дома и погнался за подростками. 

Боксер рассказал 7NEWS, что как только он получил сигнал на свой телефон от камер наблюдения, он понял, что должен защитить свою семью – двоих дочерей и беременную жену.


"У меня две маленькие девочки, и эти парни, ворвавшиеся сюда, могли нанести детям травму на многие годы вперед. Поэтому, как только я увидел их, я захотел разобраться с ними".Кейси Касвелл

Сообщается, что никаких заявлений в полицию по этому инциденту не поступало.

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Данияр Кунафин
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