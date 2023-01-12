Законопроект по вопросам развития квазигосударственного сектора разработали в Казахстане

МНЭ РК разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития квазигосударственного сектора", сообщает Zakon.kz.

Законопроект будет направлен на реализацию единой политики повышения эффективности и привлекательности субъектов КГС с одновременным оптимизированием использования государственных ресурсов.

Тем самым планируется переход от существующей модели раздельного владения к одной из моделей, максимально близкой к полной централизации, что позволит продвинуться на пути улучшения эффективности деятельности субъектов КГС и подотчетности функции государства как собственника, одновременно снижая долю государства в экономике.

Предполагается разделить КГС на две основные группы: экономические и неэкономические.

К неэкономическим организациям будут отнесены те, которые в основном зависят от бюджетного финансирования, и их деятельность не ориентирована на получение прибыли.

Соответственно, классификация в качестве неэкономической организации будет отражать выбор организационно-правовой формы. Чтобы привести организационно-правовую форму в соответствие с характером организации, предлагается использовать для неэкономической организации организационно-правовую форму "государственное учреждение" и предоставить ей большую экономическую автономию по сравнению с существующим оперативным управлением. Остальные существующие формы юридических лиц с участием государства (например, государственные предприятия) будут ликвидированы.

Как считают разработчики документа, неэкономические организации в силу характера их мандата (целей и задач) не должны классифицироваться как "КГС", так как они не будут вести коммерческую деятельность. Однако, обладая расширенной экономической автономией, в некоторых случаях может возникнуть необходимость в предоставлении услуг на коммерческой основе в строго ограниченных объемах и случаях, сохраняя при этом направленность на выполнение задач и основных целей.

Эти случаи должны осуществляться с разрешения антимонопольного органа в рамках политики государственной собственности и принципа конкурентного нейтралитета.

Для неэкономических организаций должны быть установлены лимиты для сохранения фокуса и приоритетов, при этом мониторинг и оценка их деятельности должны осуществляться на основе мандата. Неэкономические организации можно разделить на три подгруппы/категории: социальные, вспомогательные и научные.

Организации с государственным участием, созданные исключительно с целью получения прибыли, могут быть классифицированы как экономические КГС и созданы в форме частной компании – ТОО и АО.

В свою очередь экономические КГС будут подразделяться на следующие подгруппы/подкатегории: инфраструктурные организации – экономические организации по эксплуатации и развитию критической и социально значимой коммерческой инфраструктуры; производственные и финансовые – коммерческие организации в стратегических инвестиционных сферах и отраслях.

"Обеспечить участие государства в экономике вспомогательным по отношению к участию частного сектора, чтобы государство предоставляло только те товары и услуги, которые частный сектор не может предоставить сам. Внедрение принципов конкуренции в процесс разработки политики позволит минимизировать потенциальные искажения от прямого вмешательства государства через субъекты КГС, в том числе посредством государственной помощи", – говорится в концепции.

Законопроектом будет также предложено предусмотреть расширение участия частного сектора в экономике; разделение функций государства как собственника и регулятора.

Предполагается, что проектом закона будут внесены поправки в 12 кодексов (в том числе Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс, Предпринимательский кодекс и др.) и в 55 законов (включая законы "О государственном имуществе", "Об акционерных обществах", "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", "О некоммерческих организациях", "О Фонде национального благосостояния" и др.).

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 1 февраля.