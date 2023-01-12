Токаеву представили 31 книгу о жертвах политрепрессий

12 января Касым-Жомарту Токаеву представлен многотомник материалов Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Zakon.kz.

Также сказано, что президент Казахстана заслушал информацию государственного советника Ерлана Карина о работе комиссии.

Стоит отметить, что деятельность госкомиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении.

"Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан", – сказано в сообщении.

Кроме того, главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.

"В 2023 году Государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов", – говорится в публикации Акорды.

Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий создана указом Касым-Жомарта Токаева от 24 ноября 2020 года. Главная задача комиссии – восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политрепрессий.

