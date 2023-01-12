Курсы валют на 12 января в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 12 января 2023 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,2 тенге, евро – 496,45 тенге, рубля – 6,69 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге. Читайте также Jusan Bank ответил на заявление Алихана Смаилова Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году Доллар немного подорожал на торгах 11 января

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