Курсы валют на 12 января в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,2 тенге, евро – 496,45 тенге, рубля – 6,69 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.