Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на 12 января в обменниках Казахстана

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 12 января 2023 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,2 тенге, евро – 496,45 тенге, рубля – 6,69 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,63 тенге, продажи – 6,75 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 499 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 494 тенге, продажи – 500 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,4 тенге, продажи – 6,7 тенге.

Читайте также

Jusan Bank ответил на заявление Алихана Смаилова

Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году

Доллар немного подорожал на торгах 11 января

Лариса Черненко
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Советы юриста: за какую нецензурную брань в общественном месте можно поплатиться
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления