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Законодательство РК

Казахстан и Китай будут помогать друг другу в спасении людей при авиакатастрофах

Казахстан Китай спасение авиакатастрофы сотрудничество Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената РК депутаты одобрили закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Zakon.kz.

Как отметил, член комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Суиндик Алдашев, основной целью соглашения является выстраивание тесного сотрудничества между государствами для поиска и спасения пассажиров, экипажей, потерпевших бедствие воздушных судов в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой международной организации гражданской авиации.

"Организация и выполнение спасательных операций предусматривают конкретный алгоритм конкретных действий. Эта граница спасания определена по казахстанско-китайской государственной границе и границей между прилегающими районами. Далее все поисково-спасательные операции на территории РК и КНР, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств".Суиндик Алдашев

Также каждая сторона будет обеспечивать наличие в своем районе ответственной службы поиска спасания гражданских воздушных судов и их круглосуточное дежурство.

"Еще соглашение предусматривает обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и о запросе помощи другой стороны. Стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности".Суиндик Алдашев

По его словам, в рамках соглашения предусматривается укрепление сотрудничества между компетентными органами и службами поиска и спасания двух государств.

Такое сотрудничество включает в себя совместные учения по поиску и спасанию, регулярные проверки межгосударственных каналов связи, взаимные визиты экспертов по поиску и спасанию, обмен поисково-спасательной информацией и опытом.

30 ноября мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Казахстана и Китая о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов.

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