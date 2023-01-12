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Самая богатая спортсменка планеты заявила о своей беременности

Теннис Заявление о беременности Фото: Instagram/naomiosaka
Экс-первая ракетка мира и четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" японка Наоми Осака сделала заявление, что вскоре впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.

Самая богатая спортсменка мира Наоми Осака сообщила об этом на своей странице в Instagram. 

Под публикацией теннисистка написала: "Не терпится вернуться на корт, но вот небольшое обновление жизни на 2023 год".

"Понимаю, жизнь коротка, каждый день – это новый подарок свыше и приключение. У меня многое впереди, сейчас с нетерпением жду момента, когда мой ребенок будет смотреть мои матчи и говорить: "Это моя мама". В этом году мне предстоит научиться многому, надеюсь вернуться в Австралию через год. Бесконечно всех вас люблю. Не думаю, что в жизни есть идеальный путь, но мне всегда казалось, что, если двигаться вперед с хорошими намерениями, со временем обязательно выйдешь на правильную дорогу".Наоми Осака

Отцом будущего ребенка Наоми является известный американский рэпер Cordae, с которым Осака встречается уже четыре года.

Теннис Беременност Осаки

Фото: Twitter/cordae

Теперь понятно, почему на днях Наоми Осака отказалась от участия в AusOpen-2023.

Месяц назад теннисистка была названа самой богатой спортсменкой мира с доходом более 50 млн долларов.

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