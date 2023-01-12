Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото
Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева – 11 января 2023 года на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.
На снимке запечатлены все члены семьи: Канат и Светлана Айтбаевы, а также их дети Димаш, Раушан и Абильмансур.
"Желаем здоровья вашим семьям!" – написала мама Димаша под публикацией.
Фото умилило фанатов Светланы Айтбаевой. Они поблагодарили маму Димаша за опубликованный снимок и пожелали семье счастья, здоровья, благополучия, любви:
- "Прекрасная, милая семья!"
- "Спасибо за красивое фото!"
- "Приятно видеть вас вместе!"
- "Здоровья вам всем! Любим вас!"
- "Очень красивое семейное фото!"
- "Уважаемые, любимые всем миром!"
- "Какое чудесное фото! Как вы все прекрасны!"
- "Всего самого наилучшего, здоровья и любви вашей семье!"
- "Очень хорошая семейная фотография! Будьте здоровы и счастливы!"
- "Прекрасная семья! Пусть будет в вашем доме только радость и счастье!"
- "Берегите себя и будьте счастливы, дорогие сердцу люди! Спасибо огромное за фото!"
- "Вы такие замечательные! Очень красивая семья! Желаю ВАМ счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого прекрасного!"
6 января 2023 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.
Светлана Айтбаева – певица, заслуженная артистка Казахстана и деятель культуры.
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