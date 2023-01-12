Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото

Мама Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева – 11 января 2023 года на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.

На снимке запечатлены все члены семьи: Канат и Светлана Айтбаевы, а также их дети Димаш, Раушан и Абильмансур.

"Желаем здоровья вашим семьям!" – написала мама Димаша под публикацией.

Фото умилило фанатов Светланы Айтбаевой. Они поблагодарили маму Димаша за опубликованный снимок и пожелали семье счастья, здоровья, благополучия, любви:

"Прекрасная, милая семья!"



"Спасибо за красивое фото!"

"Приятно видеть вас вместе!"

"Здоровья вам всем! Любим вас!"



"Очень красивое семейное фото!"

"Уважаемые, любимые всем миром!"

"Какое чудесное фото! Как вы все прекрасны!"

"Всего самого наилучшего, здоровья и любви вашей семье!"



"Очень хорошая семейная фотография! Будьте здоровы и счастливы!"

"Прекрасная семья! Пусть будет в вашем доме только радость и счастье!"



"Берегите себя и будьте счастливы, дорогие сердцу люди! Спасибо огромное за фото!"

"Вы такие замечательные! Очень красивая семья! Желаю ВАМ счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого прекрасного!"



6 января 2023 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.

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