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Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото

Мама Димаша Кудайбергена опубликовала семейное фото Фото: Instagram/sveta_aitbaeva73
Мама Димаша Кудайбергена – Светлана Айтбаева – 11 января 2023 года на своей странице в Instagram опубликовала семейное фото, сообщает Zakon.kz.

На снимке запечатлены все члены семьи: Канат и Светлана Айтбаевы, а также их дети Димаш, Раушан и Абильмансур.

"Желаем здоровья вашим семьям!" – написала мама Димаша под публикацией.

Фото умилило фанатов Светланы Айтбаевой. Они поблагодарили маму Димаша за опубликованный снимок и пожелали семье счастья, здоровья, благополучия, любви:

  • "Прекрасная, милая семья!"
  • "Спасибо за красивое фото!"
  • "Приятно видеть вас вместе!"
  • "Здоровья вам всем! Любим вас!"
  • "Очень красивое семейное фото!"
  • "Уважаемые, любимые всем миром!"
  • "Какое чудесное фото! Как вы все прекрасны!"
  • "Всего самого наилучшего, здоровья и любви вашей семье!"
  • "Очень хорошая семейная фотография! Будьте здоровы и счастливы!"
  • "Прекрасная семья! Пусть будет в вашем доме только радость и счастье!"
  • "Берегите себя и будьте счастливы, дорогие сердцу люди! Спасибо огромное за фото!"
  • "Вы такие замечательные! Очень красивая семья! Желаю ВАМ счастья, крепкого здоровья, благополучия и всего самого прекрасного!"

6 января 2023 года Димаш Кудайберген опубликовал видео с сестренкой Раушан и братишкой Абильмансуром. Кудайберген рассказал, что они снимают клип на песню братишки "Together", который в скором времени появится в YouTube и в других платформах.

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Светлана Айтбаева – певица, заслуженная артистка Казахстана и деятель культуры.

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