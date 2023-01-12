Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области мужчина подозревается в убийстве односельчанина

В Жетысуской области мужчина подозревается в убийстве односельчанина Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель села Пиджим Панфиловского района подозревается в убийстве односельчанина. Полицейские Жетысуской области задержали 33-летнего мужчину и доставили в районную полицию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции, 12 января 2023 года в селе Пиджим было обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

"Задержан 33-летний односельчанин потерпевшего. Предварительно установлено, что между мужчинами при совместном распитии алкоголя произошла ссора, переросшая в драку с применением ножа. По факту убийства начато досудебное расследование".Заместитель начальника Панфиловской районной полиции Ернар Калтаев

По его словам, подозреваемый помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде в одном из лаундж-баров конфликт закончился стрельбой. Инцидент произошел 10 января в 1:30. В ходе словесной перепалки один из посетителей, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия. Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее судимого 24-летнего горожанина.

Читайте также

Половина домов в Темиртау остались без света

Взрыв на СТО в Актау – один человек погиб, трое госпитализированы

В Северном Казахстане найден мертвым пропавший рыбак

Динара Халдарова
Жетысуская область Панфиловский район
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления