В Жетысуской области мужчина подозревается в убийстве односельчанина

Житель села Пиджим Панфиловского района подозревается в убийстве односельчанина. Полицейские Жетысуской области задержали 33-летнего мужчину и доставили в районную полицию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции, 12 января 2023 года в селе Пиджим было обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

"Задержан 33-летний односельчанин потерпевшего. Предварительно установлено, что между мужчинами при совместном распитии алкоголя произошла ссора, переросшая в драку с применением ножа. По факту убийства начато досудебное расследование". Заместитель начальника Панфиловской районной полиции Ернар Калтаев

По его словам, подозреваемый помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде в одном из лаундж-баров конфликт закончился стрельбой. Инцидент произошел 10 января в 1:30. В ходе словесной перепалки один из посетителей, выстрелив из травматического пистолета в плечо второго, скрылся с места происшествия. Потерпевшему в городской больнице оказана медицинская помощь и он отпущен домой. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее судимого 24-летнего горожанина.